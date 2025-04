Drury zostane generálnym manažérom Rangers. Je to pre mňa česť, uviedol

NEW YORK. Chris Drury zostane generálnym manažérom New Yorku Rangers.

S klubom zámorskej hokejovej NHL podpísal nový viacročný kontrakt. Informoval o tom portál tsn.ca.

„Jazdci" prvýkrát od roku 2020 nepostúpili do play off. Vlani však získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti a prebojovali sa do finále Východnej konferencie.