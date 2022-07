Jednotkou je Sýkora. Dvaja Slováci sa umiestnili na popredných priečkach CHL Draftu

Sýkora v rozhovore do draftovej e-knihu Sportnetu naznačil, že je veľmi pravdepodobné, že tím, ktorý ho draftuje, bude požadovať, aby hral v juniorke v zámorí.

Do prvej desiatky sa vošli aj Ondrej Molnár (5., Erie Otters), Jakub Chromiak (8., Sudbury Wolves) alebo útočník Samuel Honzek (10., Vancouver Giants).

Do CHL bolo v minulosti draftovaných už 285 Slovákov. V roku 2021 prešlo import draftom deväť Slovákov.

CHL import draft slúži na výber mladých medzinárodných hráčov do kanadských juniorských líg. Každý zo 60 tímov drží dve voľby.

Tímy pri svojich výberoch zohľadňujú aj to, aké sú šance, že daný hráč ozaj tím posilní. Hráč sa môže rozhodnúť ostať v Európe, ako to urobili Nemec, Mešár, či Slafkovský, ktorý bol draftovaný tak nízko pre to, lebo bolo takmer isté, že ostane vo Fínsku.

CHL import draft 2022 zvýšil šance výberu Slovákov, keďže tímy si nemohli zvoliť ruských ani bieloruských hráčov.

Slováci sú historicky tretí v počte hráčov draftovaných do CHL. Vedú Česi s počtom 528 hráčov, Rusi ich majú 419.

CHL (Canadian Hockey Leagues) sa skladá z troch líg: OHL (Ontario Hockey League), QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League) a WHL (Western Hockey League). Hrá sa v Kanade, ale niektoré kluby pôsobia aj v USA.