Hashtag Beniakovce? Hokejista Demek hrá v Kanade finále, zviditeľnil rodnú dedinu

Osemnásťročný košický rodák JAKUB DEMEK odohral svoju prvú sezónu v Kanade. S juniorským tímom Edmonton Oil Kings zažil úspešný ročník. V 55 zápasoch základnej časti mal 54 bodov za 20 gólov a 34 asistencií. V play off má bilanciu 12 bodov v 13 dueloch. Jeho tím postúpil až do finále. V prvom kole porazili Lethbridge Hurricanes 4:0 na zápasy a v druhom taktiež v štyroch dueloch zdolali mužstvo Red Deer Rebels. Nakoniec prešli aj cez víťazov základnej časti Winnipeg Ice 4:1.

Vo finále sa stretnú s tímom Seattle Thunderbirds, za ktorý nastupuje Demekov reprezentačný kolega Samuel Kňažko. Minulý rok sa stal jediným draftovaným Slovákom. Zo 128. miesta si ho vo štvrtom kole vybrali Vegas Golden Knights. „Keď som prichádzal do tejto ligy, všetci mi hovorili, ako sa tu budem prvú sezónu trápiť. Je to veľmi náročné, ale myslím, že som sa dobre uchytil,“ hovoril pokorne mladík, ktorý si na rozhovor hrdo obliekol mikinu slovenskej reprezentácie.

Čo sa dočítate v rozhovore Ako vyzerajú 14-hodinové cesty autobusom

Aký rozdiel je medzi slovenskou a kanadskou juniorkou

Ako mu vážna choroba po juniorských majstrovstvách sveta takmer ukončila sezónu

Čo povedal zástupcom Vegas Golden Knights po nevydarenej sezóne

Ako vidí šancu prísť na juniorské MS

Prečo jeho tím používa hashtag Beniakovce



S tímom Edmonton Oil Kings ste vyhrali Východnú konferenciu a postúpili do finále. Na postup ste potrebovali len 13 zápasov. Zrodilo sa výhier a len jedna prehra. Ako hodnotíte vašu doterajšiu jazdu? Sami sme to nečakali. Možno to vyzerá, že to bolo iba 13 zápasov, ale všetky série boli neskutočne ťažké. V prvých dvoch domácich stretnutiach proti Lethbridge oni iba bránili, chceli nám zobrať jeden zápas. My sme to našťastie zvládli, dali sme góly ku koncu. U nich sme prvý zápas zvládli jednoznačne, ten druhý bol vyrovnaný. Štyri minúty pred koncom sme rozhodli. Boli to vyrovnané zápasy.

Proti Red Deeru sme očakávali sériu na 6-7 zápasov, keďže s nimi sme odohrali počas sezóny desať zápasov. Päť sme vyhrali, päť prehrali. Bolo to veľmi vyrovnané. Ale Red Deer bol unavený so série s Brandonom, museli precestovať dlhé hodiny autobusom hore-dole a séria trvala šesť zápasov. Čiže absolvovali štyri vyčerpávajúce cesty a o dva dni nato hrali zápas s nami. Porazili sme ich možno tým, že sme mali viacej síl, oni boli dosť unavení. S Winnipegom sme sa prvé tri duely trápili, bolo to veľmi vyrovnané a potom sme to už našou kvalitou rozhodli. V poslednom kole ste hrali proti hráčom Winnipeg Ice, ktorí boli najlepší počas celej základnej časti. Zo všetkých tímov strelili najviac gólov a inkasoval najmenej. Do stretnutia s vami prehrali v dvoch sériách dohromady dva zápasy. Ako je možné, že to napokon dopadlo tak jednoznačne? Winnipeg hral viac európsky hokej zameraný na šikovnosť, prihrávky. Snažili sa to hrať do prázdnej brány. Nemali tam žiadnych hráčov, ktorí by hrali tvrdo pred bránou alebo dohrávali súboje. My sme zase tím, ktorý má všetko. Máme hráčov, ktorí to vedia rozhodnúť, dať góly a sú zruční. Ďalší sa vedia pobiť, dohrať hráča. Myslím si, že naša vyspelosť a kompaktnosť rozhodla. Posledný zápas ste vyhrali vysoko 7:1 a vy ste si pripísali tri body. Aký to bol zápas? Vstúpili sme doň neskutočne, tam sme dali tri góly v rozpätí 55 sekúnd. Už v úvode sme to zlomili, v druhej tretine sme skóre navýšili a tretia sa už len dohrávala. Oni sa snažili niečo s tým spraviť, ale ustrážili sme si to.

Vo finále vás čaká tím Seattle Thunderbirds, ktorých doterajší priebeh play off potrápil viac ako vás. Dvakrát vyhrali 4:3 na zápasy. Ako sa na nich pripravíte a čo očakávate od série? Očakávame opäť ťažkú sériu, keďže v tejto lige žiadny zápas nie je ľahký, aj keď to tak môže výsledkovo vyzerať. Budú možno trochu unavenejší ako my, keďže odohrali dvakrát sedem zápasov a dvakrát to museli dokonca otáčať. Očakávame, že by sme to opäť mohli zvládnuť tým, že máme viac síl a skúsenosti, keďže máme dosť starších hráčov v tíme. Verím tomu, že to zvládneme. Hrá za nich aj Samuel Kňažko. Boli ste po postupe v kontakte? Písali sme si už po piatom zápase. Hovoril som mu, že to ešte otočia. Povedal, že jasné, otočíme. Písali sme si aj po poslednom zápase, že sa uvidíme a niekde spolu zabehneme, keď na to bude čas.

Máte v hlave už aj Memorial Cup? Jasné, ja som sem išiel aj preto, že cieľ bol vyhrať celú ligu, keďže tri roky sa nehralo play off a po tejto sezóne končia v juniorke tí najlepší hráči z Edmontonu. Cieľ bol vyhrať WHL, dostať sa na Memorial Cup a ten sa pokúsiť vyhrať taktiež. Určite to máme v hlave, ale ešte máme jednu sériu pred sebou a najprv musíme zvládnuť tú. (Memorial Cup je vrcholom sezóny kanadských juniorských líg CHL, v ktorom sa stretnú víťazi troch líg WHL, OHL a QMJHL a doplní ich tím, ktorý tento turnaj hostí, pozn. red) Neprekáža vám, že si poriadne natiahnete sezónu? Je to už dlho. V júni som ešte hokej v živote nehral, ale keď to má byť pre úspech, nevadí mi to.

Edmonton Oil Kings aj s Jakubom Demekom po víťazstve Východnej konferencie WHL. (Zdroj: Twitter @EdmOilKings)