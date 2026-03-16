Čoskoro môže debutovať. Chicago podpísalo nováčikovskú zmluvu s mladým Kanaďanom

Sacha Boisvert počas draftu
Sacha Boisvert počas draftu (Autor: SITA/AP)
TASR|16. mar 2026 o 21:29
V roku 2024 ho draftovali v prvom kole.

Vedenie klubu NHL Chicago Blackhawks podpísalo trojročný nováčikovský kontrakt s talentovaným kanadským hokejistom Sachom Boisvertom.

V profilige by mohol debutovať v noci na piatok v dueli na ľade Minnesoty Wild.

„Sacha môže dať nášmu tímu pridanú hodnotu, v najbližších dňoch musí popracovať na fyzičke," uviedol pre agentúru AP na adresu Boisverta tréner Jeff Blashill.

Chicago získalo kanadského centra v roku 2024 v drafte ako celkovo osemnásteho. V tejto sezóne odohral Boisvert za Bostonskú univerzitu 26 zápasov s bilanciou tri góly a 14 asistencií.

Sacha Boisvert počas draftu
Sacha Boisvert počas draftu
Čoskoro môže debutovať. Chicago podpísalo nováčikovskú zmluvu s mladým Kanaďanom
dnes 21:29
