Veľká strata pre Chicago. Klub zaradil mladú hviezdu na listinu zranených

Connor Bedard.
Connor Bedard. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. dec 2025 o 17:41
Patrí medzi adeptov na miesto v hviezdnom kanadskom národnom tíme pre olympijský turnaj.

Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks zapísal na listinu zranených hráčov Connora Bedarda.

Dvadsaťročný kanadský center nenastúpil v drese „jastrabov“ už na duel proti Detroitu (0:4) v noci na nedeľu.

Priebežne štvrtý najproduktívnejší muž prebiehajúcej sezóny utrpel zranenie v súboji na ľade St. Louis (2:3).

Bedard sa zranil v poslednej sekunde stretnutia pri vhadzovaní v útočnom pásme. Na buly sa zakliesnil hokejkou s domácim centrom Braydenom Schennom a pri odchode do šatne si držal pravé rameno.

„Brayden je naozaj dobrý hráč a nesnažil sa mu ublížiť. Connor sa zranil ešte skôr, ako došlo k nejakému kontaktu, ktorý nemal žiadny vplyv,“ opísal nešťastný moment pre hviezdu Blackhawks hlavný tréner Jeff Blashill. Dĺžku rekonvalescencie kormidelník Chicaga bližšie nešpecifikoval.

Bedard odohral v tomto ročníku 31 zápasov, v ktorých nazbieral dovedna 44 bodov (19+25) a je najproduktívnejší hráč svoj tímu.

Patrí medzi adeptov na miesto v hviezdnom kanadskom národnom tíme pre olympijský turnaj v Miláne, ktorý sa začína vo februári budúceho roka. Pripomenul portál nhl.com.

NHL

