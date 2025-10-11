ONLINE: Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

CHICAGO. Hokejisti Chicago Blackhawks a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú zápas novej sezóny NHL.
V zostave Montrealu by nemal chýbať ani slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
12.10.2025 o 01:00
Chicago
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Chicagom Blackhawks a Montrealom Canadiens.
Chicago otvorilo novú sezónu tesnou prehrou 2:3 s posledným víťazom Stanleyho pohára, teda Floridou Panthers. Napriek tomu sa vyznamenal stále iba 21-ročný útočník Frank Nazar, ktorý strelil gól a na ďalší prihral. V poslednom stretnutí sa Blalckhawks podarilo vybojovať bod, keď podľahli Bostonu až po predĺžení 3:4.
Montreal sa tešil z pomerne vydarenej prípravy, keď uspel v štyroch zápasoch proti Pittsburghu, Philadelphii, Torontu a Ottawe. Základnú časť však včera odštartoval prehrou 2:5 s Torontom. V zostave Canadiens nebude chýbať ani slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý v poslednom zápase proti Detroitu strelil svoj prvý gól v novom ročníku NHL.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Blackhawks:
Chicago Blackhawks 4-2 Montreal Canadiens
Chicago Blackhawks 2-5 Montreal Canadiens
Chicago Blackhawks 2-3sn Montreal Canadiens
Chicago Blackhawks 3-2pp Montreal Canadiens
Chicago Blackhawks 2-3 Montreal Canadiens
