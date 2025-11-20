Nepríjemné zranenie hviezdy Bostonu. Po zásahu pukom bola nutná operácia

Zatiaľ nevieme, ako dlho bude mimo hry, uviedol tréner.

BOSTON. Hokejistom Bostonu Bruins bude v najbližšom období chýbať v NHL elitný obranca Charlie McAvoy.

Dvadsaťsedemročný Američan absolvoval v stredu operačný zákrok, pri ktorom mu lekári zreparovali zranenia v oblasti tváre.

McAvoya zasiahol v sobotňajšom víťaznom zápase s Montrealom (3:2) do úst puk po tvrdej strele Noaha Dobsona.

„Zotavuje sa doma. Zatiaľ nevieme, ako dlho bude mimo hry. Je však isté, že teraz budú musieť zabrať iní hráči,“ informoval zámorské médiá tréner „medveďov“ Marco Sturm.

Najviac vyťažovaný zadák Bostonu nastúpil v tejto sezóne v 19 stretnutiach, v ktorých nazbieral 14 asistencií. V priemere odohral 23:46 minút na zápas.

