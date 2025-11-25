Rozhodca odstrčil slovenského obrancu. Komisia začala vyšetrovanie

František Gajdoš. (Autor: Palo Gašpar / Sportnet)
TASR|25. nov 2025 o 13:21
Reagoval v štvrtej minúte druhej tretiny duelu s Třincom na súboj medzi Gajdošom a Petrom Sikorom.

Český hokejový rozhodca Daniel Pražák bude pykať za odstrčenie slovenského reprezentanta Františka Gajdoša a ostrý slovník v komunikácii s 24-ročným obrancom.

Incident zarezonoval v nedeľňajšom stretnutí českej extraligy, v ktorom Gajdoša hrajúceho za Litvínov ráznym spôsobom odprevádzal český arbiter smerom k trestnej lavici.

Pražák reagoval v štvrtej minúte druhej tretiny duelu s Třincom na súboj medzi Gajdošom a Petrom Sikorom.

Český útočník po kontakte spadol a ruka arbitra vyletela nahor. Následne sa Gajdoš snažil o verbálnu konfrontáciu s útočníkom Třinca a Pražák rázne zasiahol.

„Nesiahaj na neho. Pusť ho, okamžite. Vypadni,“ zneli slová hlavného rozhodcu, ktoré sa neskôr stali terčom kritiky aj v odborných kruhoch. Pražák poslal Gajdoša na trestnú lavicu, pričom ho následne dvakrát rukami odstrčil.

Dvojnásobnému účastníkovi majstrovstiev sveta sa reakcia rozhodcu nepozdávala a snažil sa o konfrontáciu s ním. Pod hrozbou desaťminútového trestu za nešportové správanie sa Gajdoš zamieril odpykať si vylúčenie za držanie.

Incident sa stal predmetom diskusie disciplinárnej komisie. „Toto konanie rozhodcu nie je v súlade s našou dlhodobou snahou o budovanie vzájomného rešpektu medzi rozhodcami, hráčmi a trénermi.

V súvislosti s danou udalosťou sme začali interné vyšetrovanie a do jeho uzatvorenia má dotyčný arbiter pozastavenú nomináciu na extraligové stretnutia,“ uviedol podľa portálu iDnes.cz šéf extraligových rozhodcov v Česku Vladimír Pešina.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    dnes 13:21
