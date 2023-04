Fintu videl na youtube. Hudáček strelil v Česku ďalší parádny gól

Tipsport extraliga - semifinále play-off, 3. zápas

"Najskôr som chcel nahrať bekovi, ale hráč Pardubíc tam dal hokejku. Naznačil som strelu, chlapci sa ju snažili blokovať a potom som sa to snažil zakončiť.

Som tu na to, aby som dával góly. Baví ma to a som rád, že mi to padá," povedal Hudáček, pre ktorého to bol štvrtý presný zásah v play off.

Nedávno sa zaskvel aj v sérii proti pražskej Sparte, keď v šiestom zápase skóroval po efektnom zakončení po vzore Pavla Demitru.