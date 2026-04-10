Ťažký zápas, no obetavý výkon. Slováci v príprave uspeli aj v derby s Českom

Prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov
Česko – Slovensko 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Góly: 14. Bělohorský (Reisnecker) – 6. Plančár (Kovalčík), 9. Selič (Bereš, Hrenák), 32. Kovalčík (Potočka)
Rozhodovali: Cabák, Rapák – Kapitanov, Lederer
Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 584
Zostava SR 18: Hrenák – Maršálek, Požgay, Floriš, Syrný, Bereš, Kovalčík, Stančík – Brath, Šimko, Plančár – Bernat, Válek, Karšay – Matta, Hybský, Selič – Tariška, Jakubec, Šramatý – Potočka
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela aj v treťom prípravnom zápase pred domácimi MS tejto vekovej kategórie.
V piatok vyhrala v Kravařoch nad domácim Českom 3:1. Odveta je na rovnakom štadióne na programe v sobotu o 11.00 h.
Slovákov priviedol k víťazstvu brankár Samuel Hrenák, ktorý predviedol 30 úspešných zákrokov.
Už po necelých desiatich minútach viedli hostia o dva góly, keď sa najskôr z dorážky presadil Plančár a v 9. minúte Selič pohotovou strelou zvýšil na 2:0.
Česi potom znížili, ale víťazstvo Slovákov korunoval strelou od modrej Kovalčík v 32. minúte.
Hlasy po zápase
Martin Dendis, hlavný tréner SR 18: „Bol to ťažký zápas vysokej medzinárodnej úrovne. Sme radi, že výbornú atmosféru, ktorú majú chalani mimo ľadu a skutočnosť, ako dobre spolu vychádzajú, pretavili aj na ľad. Hrali sme maximálne sebavedome. Hrali sme rýchly hokej, napádali sme Čechov po celom klzisku, robili im problémy v ich obrannom pásme. Na konci sme našli cestu k víťazstvo cez veľké množstvo zblokovaných striel, cez obetavý výkon a tímového ducha.“
Samuel Hrenák, brankár SR 18: „Super víťazstvo, tímová práca bola na najvyššom možnom leveli. Hrali sme jeden za druhého a boli sme odmenení. Chalani mi pomohli veľkým množstvom zblokovaných striel. Každý blok sa počíta, neskutočne to pomôže. Je skvelé, že jeden druhému doprajeme a navzájom si pomáhame."