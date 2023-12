Český brankár sa po Slovensku pozviechal. Ten zápas beriem na seba, vraví sebakriticky

Ich národný tím do 20 rokov zdolal v druhom meraní síl na majstrovstvách sveta nórskych rovesníkov. Zvíťazil suverénne 8:1.

"Sme radi za víťazstvo a za zlepšenú hru. Vedeli sme, že nás nečaká jednoduché stretnutie a zo začiatku to tak aj vyzeralo. Súper výborne korčuľuje, hrá silovo. Nám sa vydaril plán rýchlo k nim pristupovať a nedať im priestor, aby využili tú rýchlosť a dlhé prihrávky," vymenoval dôvody výhry.

Česi do duelu nevstúpili ideálne, dokonca sa po prvom dejstve ani nedalo konštatovať, že boli herne lepší.

"Nóri boli v prvej tretine odolní, hrali dobre, ale sme radi, že sme to prelomili a dali sme góly. Nesmieme zaspať na vavrínoch," vyjadril sa útočník Eduard Šalé.

"Je to rýchly turnaj, každý zápas je dôležitý. Je dôležité hodiť za hlavu, čo sa stalo. V rukách mám len svoj výkon v ďalšom zápase a takto to beriem."

"Včerajšok nebol úplne šťastný. Ten zápas si pokojne beriem na seba. Tie góly sa dali chytiť a mohlo to byť z mojej strany lepšie," hovorí sebakriticky.

Dvaja trojgóloví

Strojcami výhry boli strelci hetrikov. Jeden strelil Eduard Šalé, ďalší Jiří Kulich.

"Teší to, hlavne po prehre so Slovenskom," povedal Šalé. "Mali sme to trochu v hlavách, sme radi, ako sme zvládli tento zápas."