Totálny úlet, píšu Česi o zákroku Pospíšila. Nevyhol sa stopke, no Voráčkovi sa máli

BRATISLAVA. Hokejový talent mu nikto nemôže uprieť. Dokazuje to aj v posledných troch sezónach, v ktorých patrí k najlepším hráčom Komety Brno a tiež najproduktívnejším Slovákom v českej extralige. Zároveň má však Kristián Pospíšil povesť problémového hráča, ktorý často ide za hranicu povoleného. Známy je prípad z MS 2022, keď dvakrát zbytočne fauloval v zápase proti Kazachstanu a tréner Craig Ramsay ho posadil.

Istým spôsobom mu to zrátal, keďže o rok skôr dostal na šampionáte trest do konca zápasu proti Švajčiarom a následne mu disciplinárna komisia IIHF udelila dištanc aj pre nasledujúci súboj s Dánskom.

Po vyše dvoch rokoch ho Ramsay omilostil, opäť povolal do reprezentácie, no Pospíšil mu v úvode play-off českej extraligy dal chrobáka do hlavy.

Kristián Pospíšil na striedačke počas zápasu proti Kazachstanu na MS 2022. (Autor: TASR)

Patera: Si robíte srandu? V prvom štvrťfinálovom dueli podľahla domáca Kometa Brna hráčom Karlových Varov 3:4 po predĺžení, pričom témou bol aj 28-ročný slovenský útočník. Po tom, čo sa Brnu podarilo aj vďaka asistencií Pospíšila vyrovnať na 2:2, bol rodák zo Zvolena na začiatku tretej tretiny nepochybne motivovaný, no netrafil mieru. Svojou tvrdosťou to prehnal, znova. V 43. minúte pri mantineli fauloval autora úvodného gólu Víta Jiskru. Ten dostal po odohraní puku tvrdý úder lakťom do tváre a zostal ležať. Neskôr si na striedačke ľadoval zadnú časť hlavy a bol otrasený. Aj preto si išli hlavní rozhodcovia pozrieť situáciu na videozázname, ale po niekoľkých minútach prekvapivo udelili menší trest.

Tomáš Cabák sa pred oboma kapitánmi Jakubom Flekom a Jiřím Černochom odvolával na to, že útočník Karlových Varov síce dostal úder lakťom od Pospíšila, ale tvrdší úder mu spôsobil náraz hlavou o plexisklo. Olympijskému víťazovi a štvornásobnému majstrovi sveta Pavlovi Paterovi sa to vôbec nepáčilo a mužov v pruhovanom sa pýtal, či si robia srandu. "Čo to má znamenať? To je jasných päť minút. My sme kľudní celý zápas, ale vy pískajte rovnako na obe strany. Toto je fakt hnus," vravel tréner. Na sociálnej sieti X sa k tomuto zákroku vyjadril aj bývalý hráč zámorskej NHL Jakub Voráček: "Dve minúty? Wow. Toto je trest na dva zápasy." VIDEO: Nedovolený zákrok Kristiána Pospíšila na Víta Jiskru

Disciplinárka ho potrestala Portál isport.cz označil faul Pospíšila za totálny úlet a dodáva, že brnenský útočník mohol byť rád, že nedostal trest do konca zápasu. Tréner Komety Kamil Pokorný priznal, že so svojim zverencom hovoril o jeho štýle hry a mal z neho pocit, že viac myslí na hru ako inokedy. V predošlom ročníku pozbieral v základnej časti 90 trestných minút, čo bolo v priemere takmer jeden menší trest na zápas. Jeho rekordom je 139 minút strávených na lavici hanby počas pôsobenia v Lukko Rauma.

K skloňovanému zákroku sa diplomaticky vyjadril aj Pokorný. "Faul mimo hry je zbytočný. Zákrok Pospíšila bol pod striedačkou hostí, takže sa na to musím mrknúť. Asi vyplynul z nejakého dôrazu," doplnil. Dve plus dve minúty za faul lakťom a následnú roztržku s Dalimilom Mikyskom však nie sú pre Pospíšila konečným trestom. Jeho zákrokom sa totiž zaoberala disciplinárna komisia so šéfom Viktorom Ujčíkom. Tá už v predkole play-off potrestala iného slovenského hokejistu Marka Daňa. Útočník Třinca dostal stopku na dva zápasy za faul na Kevina Czuczmana tiež a pokutu vo výške 10 percent mesačného platu za filmovanie.

Pospíšil vyviazol iba s trestnom na jeden zápas, hoci v takýchto prípadoch je možný aj štvorzápasový dištanc. V prospech slovenského útočníka zavážil fakt, že súpera nezranil a ten mohol dohrať zápas. "Hráč svoju pozornosť nesústredil na možnosť získať puk, ale od začiatku postupoval so zámerom a úmyslom zasiahnuť protihráčom telom. V záverečnej fáze preukázateľne zvýšil svoju pozíciu a aktívnym pohybom svojej ľavej ruky atakoval protihráča do oblasti hlavy a krku," uvádza APK LH. Fantastická prihrávka brankára Kristián Pospíšil tak nebude môcť nastúpiť v druhom zápase, v ktorom sa hráči Komety Brno budú snažiť odvrátiť prípadný stav 0:2 na zápasy. V úvodnom dueli sa im trikrát podarilo vyrovnať. Osemnásť sekúnd pred koncom tretej časti so šťastím skóroval Šimon Stránský, ale na gól Ondřeja Procházku v predlžení už domáci nemohli reagovať.

Hrdinom zápasu bol aj brankár Karlových Varov Dominik Frodl. Nielenže zneškodnil 35 striel, ale v predĺžení dlhým pasom našiel na modrej čiare Erika Salstena, ktorý následne poslal do šance Procházku. "Sme veľmi radi, že to Dominik takto vie s hokejkou. Predviedol to aj v sérii proti Vítkoviciam, keď prihral Ondřejovi Beránkovi do nájazdu. Úprimne, nevšimol som si komu prihráva, ale potom som zazrel Erika, ktorý mi to pekne posunul," hovoril Procházka pre klubový web. VIDEO: Brankár Dominik Frodl založil akciu, ktorá rozhodla zápas