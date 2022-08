Jágr nemá čas na tréningy. Stihne úvod sezóny? Nie som blázon, vraví

BRATISLAVA. Stále aktívna legenda svetového hokeja Jaromír Jágr nekončí s hráčskou kariérou, no pred sezónou 2022/2023 je vo vyhláseniach opatrný. Prezradil, že s určitosťou nestihne úvod najbližšieho ročníka, do súťažného kolotoča by sa mohol zapojiť v novembri či decembri. Aktuálne nemá čas na tréningy a venuje sa povinnostiam majiteľa extraligového Kladna. "Nemám čas sa pripraviť na úvod sezóny, aby som bol schopný predvádzať slušné výkony na ľade. Som dôležitejší inde. Ak by som trávil čas trénovaním, nemohol by som pre Kladno ako klub robiť iné veci, zanedbával by som ich.

Nie som blázon, aby som šiel v päťdesiatke bez tréningu konkurovať mladíkom. Verím, že keď budem trénovať, som schopný hrať dôstojnú úlohu, no musím tomu dať čas, ktorý teraz pre hokej nemám," vyhlásil 50-ročný Jágr pre iDnes.cz.

Cieľom je zlepšiť mládež Na otázku, či ten čas ešte niekedy mať bude, odpovedal: "Nehovorím, že končím. Nechcem, mám isté míľniky, ktoré by som si rád splnil. Snáď bude Winter Classic, to by mohla byť veľkolepá rozlúčka s mojou kariérou. Chcem si zahrať v novej hale, je v nej akési kúzlo. Podobné hala v Česku nie je. Ide o mix starej haly s komfortnými prvkami pre fanúšikov."

Aktuálne ho limituje pozícia majiteľa klubu. "Nedá sa to spraviť inak. Sú rokovania, na ktorých musím byť. Dali sme si za cieľ zlepšiť mládež, dostať ju na niekdajšiu úroveň. Vždy bola špičková, to teraz nemôžeme povedať. Verím, že keby som mal iba hokej a dával by mi motiváciu byť stále dobrý, tak sa dokážem pripraviť. Talent som dostal, svaly stále mám, ale ide o to naštartovať telo a získať motiváciu," pokračoval JJ68. V Kladne by nešiel ani na NHL V minulej sezóne hrávalo Kladno v "azyle", teraz to bude v opravenej aréne. "Všetko ide dopredu, všetci sú náročnejší. Pozrime sa na O2 arénu v Prahe, ľudia si to tam chodia užiť. NHL má všetky také haly. Keby bol rovnaký spevák v inej hale, alebo keby sa hral hokej inde, neverím, že by ľudia prišli.

Komfort sa ľuďom musí dávať, sú na neho zvyknutí," myslí si skúsený hokejista. Na margo "starého zimáku" v Kladne pre iDnes.cz doplnil: "Bolo to pre tvrdé povahy. Pre nás hokejistov to bolo dobré, pretože sem súperi nechceli jazdiť. Na druhej strane pre fanúšikov to bolo v decembri alebo januári kruté. Ja by som tam nešiel ani na NHL. Verte mi, zažil som mnoho vecí, videl som veľa krásnych hál, ale táto má niečo do seba. Je to mix nového so starým. Jedna z tribún bola postavené v roku 1945."