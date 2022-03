V Česku hokejové kluby podporujú Ukrajinu, slovenské nechcú napätie

Krištof: Bolo to dojímavé

V pondelok vyjadril podporu Ukrajine ďalší český extraligový klub. Kometa Brno nastúpila na zápas predkola play off proti Libercu symbolicky v modro-žltých dresoch a odohrala v nich prvú tretinu.

Pred zápasom zaznela ukrajinská hymna a na ľade stáli okrem veľkých hokejistov aj mladí hokejisti z Kyjeva a ich mamy, ktorých sa Kometa pred niekoľkými dňami ujala a poskytla im zázemie a azyl.

Modro-žltá sada dresov pôjde do dražby a výťažok z nej na podporu Ukrajine.

"Vidieť mamky tých detí počas ukrajinskej hymny plakať… Prežívajú to trochu inak než tie deti, ktoré tomu tak nerozumejú. Bolo to určite dojímavé a my sme sa sa snažili ako klub pomôcť čo najlepšie, ako vieme.