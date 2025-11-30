Míľniky v NHL: Jednotka draftu pokorila stovku, Kopitar má na dosah Šťastného

Hokejový útočník Macklin Celebrini zo San Jose Sharks nazbieral ako ôsmy najmladší hráč v histórii NHL 100 bodov. Prvý muž draftu 2024 dosiahol túto métu vo veku 19 rokov a 169 dní, čím vyrovnal zápis Eddieho Olczyka.
Celebrini, ktorý reprezentoval Kanadu na MS 2025, zaznamenal 100. bod (39+61) vo svojom 96. zápase na ľade Vegas Golden Knights, kde Sharks prehrali 3:4. Celebrini asistoval pri góle Willa Smitha.
Na stobodovú hranicu sa v mladšom veku ako Celebrini a Olczyk dostali:
Sidney Crosby (18 rokov, 253 dní), Dale Hawerchuk (18 rokov, 354 dní), Wayne Gretzky (19 rokov, 29 dní), Ted Kennedy (19 rokov, 88 dní), Brian Bellows (19 r., 104 dní), Jimmy Carson (19 rokov, 116 dní) a Pierre Turgeon (19 rokov, 156 dní).
VIDEO: Zostrih zápasu Vegas Golden Knights - San Jose Sharks
Míľnik dosiahol aj kanadský obranca Brent Burns z Colorada Avalanche. Strelil svoj tretí gól v sezóne a 264. v kariére, čím vyrovnal na ôsmom mieste histórie medzi obrancami zápis Nicklasa Lidströma.
Burns začínal v zámorskej profilige v drese Minnesoty Wild, potom hral za San Jose Sharks, Carolinu Hurricanes a od tejto sezóny je hráčom Colorada, s ktorým túži prvýkrát v kariére získať Stanleyho pohár.
Najlepším slovenským obrancom je v štatistike strelených gólov Zdena Chára, ktorý zaznamenal 209 presných zásahov a je na 20. mieste histórie.
Svoj 445. gól v základnej časti NHL zaznamenal v noci na nedeľu útočník Los Angeles Kings Anže Kopitar, vďaka čomu predstihol v tabuľke európskych strelcov dlhoročného švédskeho kapitána Ottawy Daniela Alfredsona.
Spomedzi Európanov mu patrí 12. priečka, pričom čoskoro môže prekonať Petra Šťastného (450). Zo Slovákov sú v elitne desiatke Marián Hossa (525) na šiestom mieste a ôsmy Peter Bondra s 503 presnými zásahmi.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: