Zvolen oznámil prvú zámorskú posilu, prichádza zo susednej ligy

ZVOLEN. Kanadský hokejový obranca Carter Robertson sa stal novou posilou HKM Zvolen. V najvyššej slovenskej súťaži už pôsobil v sezóne 2020/21, keď obliekal dres Liptovského Mikuláša.

Dvadsaťštyriročného defenzívne ladeného beka sledoval skaut klubu Patrik Ryba od jeho prvej sezóny na Slovensku.

"Cartera poznáme ešte z jeho pôsobenia v Liptovskom Mikuláši a odvtedy sme ho detailne sledovali. Myslíme si, že teraz nastal správny čas, aby posilnil našu obrannú hru.

Ja ho poznám osobne a musím povedať, že je to veľmi dobrý chlapec aj do kolektívu a veľmi sa do Zvolena teší,“ uviedol Ryba pre oficiálnu webstránku klubu.