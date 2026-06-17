V domácej lige nikdy nehral. Mladý Slovák prichádza na Spiš po rokoch v zahraničí

Slovenský hokejista Denis Hodas si prvýkrát v kariére vyskúša slovenskú extraligu. Na zmluve sa dohodol s klubom HK Spišská Nová Ves, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.
Dvadsaťjedenročný útočník pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v nižšej zámorskej súťaži NAHL.
Predtým sa tri roky hokejovo vyvíjal vo švédskych kluboch Linköping, Malmö Redhawks a IK Oskarshamn.
„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli na viacročnej zmluve. Ide o mladého útočníka, ktorý si prešiel švédskou aj americkou školou a bol súčasťou kvalitných junioriek. Je to dravý útočník, ktorý je fyzicky výborne pripravený a má vynikajúci pohyb.
Tešíme sa, že bude u nás pôsobiť a verím, že bude výborným oživením nášho mužstva,” uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.