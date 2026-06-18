Nová jednotka v bránkovisku Banskej Bystrice. Skúsený Kanaďan prichádza z fínskej ligy

Hokejový klub HC ’05 Banská Bystrica získal pred novou sezónou posilu do bránkoviska. Ročnú zmluvu s klubom podpísal 32-ročný kanadský brankár Evan Buitenhuis, ktorý pod Urpín prichádza po pôsobení vo fínskej Liige.
Rodák z Burlingtonu v provincii Ontário má za sebou bohatú kariéru na oboch stranách Atlantiku. Informoval o tom klub.
Po univerzitnom hokeji na Hamilton College sa etabloval v profesionálnom hokeji v zámorí, kde pôsobil najmä v ECHL. V sezóne 2020/21 bol zaradený do druhého All-Star tímu súťaže.
Po úspešnom období v Severnej Amerike zamieril do Európy, kde pôsobil v organizácii Adler Mannheim a následne v rakúskom Innsbrucku.
V sezóne 2023/24 odchytal v ICEHL 44 stretnutí základnej časti a patril medzi opory tímu. V nasledujúcom ročníku pokračoval v Innsbrucku a následne prestúpil do fínskeho Jukuritu, kde v Liige nastúpil na 44 zápasov základnej časti.
Buitenhuis prichádza do Banskej Bystrice ako skúsený brankár s množstvom štartov v kvalitných európskych súťažiach a so skúsenosťami z pozície tímovej jednotky.
„Sme radi, že sa nám podarilo s Evanom dohodnúť na zmluve. Ide o skúseného brankára, ktorý k nám prichádza z kvalitnej ligy, a veríme, že nás bude vedieť podržať v dôležitých momentoch.
Prajeme mu veľa šťastia v bystrickom drese,“ uviedol generálny manažér HC ’05 Banská Bystrica Július Koval.