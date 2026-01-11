Vegas prišiel o brankársku jednotku. Kanaďanov stav budú posudzovať

Carter Hart utrpel zranenie.
TASR|11. jan 2026 o 08:29
Dvadsaťsedemročný gólman sa zranil v noci na piatok pri výhre nad Columbusom 5:3.

Kanadský hokejový brankár Carter Hart sa zranil v dolnej časti tela a čaká ho pauza, ktorú budú vo Vegas Golden Knights posudzovať na týždňovej báze.

V nedeľnom zápase so St. Louis (4:2) ho nahradil Akira Schmid. Vegas zároveň povolalo Carla Lindboma z farmy v Hendersone v AHL.

Golden Knights tak chýbajú obaja hlavní brankári, keďže okrem Harta je zranený aj Adin Hill.

NHL

