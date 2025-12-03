Nastúpil po dvoch rokoch a zožal potlesk. Bol jedným z pätice obvinených hráčov

Brankár Vegas Golden Knights Carter Hart (79).
Brankár Vegas Golden Knights Carter Hart (79). (Autor: TASR/AP)
3. dec 2025
V zápase chytil 27 striel vrátane šiestich v predĺžení.

Kanadský hokejový brankár Carter Hart sa po takmer dvoch rokoch opäť predstavil v zápase zámorskej NHL a Vegas Golden Knights pomohol v noci na utorok k víťazstvu nad Chicagom Blackhawks 4:3 po predĺžení a nájazdoch.

Dvadsaťsedemročný gólman je jeden z piatich hráčov kanadského juniorského tímu z roku 2018, ktorých v júli oslobodili spod obvinení zo sexuálneho napadnutia.

Hart zožal na predzápasovom rozkorčuľovaní najväčší potlesk od domácich fanúšikov a mnohí z nich držali transparenty na jeho podporu.

V zápase chytil 27 striel vrátane šiestich v predĺžení. Zo štyroch samostatných nájazdov Chicaga ho prekonal iba Connor Bedard. „Myslím si, že už len samotné vykorčuľovanie na ľad v drese Golden Knights je úžasný pocit.

Poriadne som si to uvedomil až po hymne. Len tak sa pozerať okolo seba a cítiť, že som opäť v hre.

Áno, bola to naozaj ťažká cesta späť, ktorú by som bez rodiny a priateľov nezvládol. Som tak šťastný, že môžem opäť hrať,“ povedal so slzami v očiach pre zámorské médiá.

VIDEO: Hráči Vegas sa radujú s Hartom po víťazstve

Hart bol prvý z pätice hráčov, ktorý sa po oslobodzujúcom rozsudku dohodol na zmluve v NHL. Vedenie súťaže rozhodlo, že títo hráči mohli podpísať zmluvy od 15. októbra a hrať od 1. decembra.

Hart podpísal dvojročný kontrakt na štyri milióny dolárov. Sezónu odštartoval na farme Henderson Silver Knights v AHL, kde odohral tri zápasy.

Ako informoval portál ESPN, Hart po podpise zmluvy vydal vyhlásenie, v ktorom sa zaviazal pomáhať komunite a ukázať svoju „skutočnú povahu“.

V rámci sľubu pomáhal bezdomovcom v Hendersone. „Čokoľvek môžem urobiť, aby som pomohol, rád pomôžem,“ uviedol.

VIDEO: Zostrih zápasu Vegas - Chicago

Do NHL si ho vybrala zo 48. miesta draftu v roku 2018 Philadelphia Flyers, za ktorú debutoval v sezóne 2018/19.

V drese „letcov“ odohral dokopy 227 zápasov s priemerom 2,94 inkasovaných gólov a 90,6% úspešnosťou.

V play off pridal 14 štartov (2,23 gólov, 92,6%). Philadelphia s ním po sezóne 2023/24, počas ktorej sa objavili obvinenia, nepredĺžila zmluvu.

Do najväčšieho mesta Pennsylvánie sa vráti 11. decembra, keď tam nastúpi Vegas.

Radsoť hráčov Vegas Golden Knights s brankárom Carterom Hartom (79).
Radsoť hráčov Vegas Golden Knights s brankárom Carterom Hartom (79). (Autor: TASR/AP)

„Teraz sa chce len vrátiť ku hokejovej kariére. Návrat na ľad a tréningy, to všetko boli prvé kroky na ceste k tomuto momentu.

Bude v tom pokračovať aj pri svojom ďalšom štarte. Philadelphia je za rohom.

Som si istý, že o tom budeme neskôr hovoriť. Budeme sa tým zaoberať budúci týždeň, keď sa k tomu dostaneme, ale teraz by si mal len užiť svoj večer,“ povedal tréner Golden Knights Bruce Cassidy.

Brankár Vegas Golden Knights Carter Hart (79).
Brankár Vegas Golden Knights Carter Hart (79).
Nastúpil po dvoch rokoch a zožal potlesk. Bol jedným z pätice obvinených hráčov
dnes 12:05
