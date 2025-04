ONLINE: Carolina Hurricanes - New Jersey Devils dnes, play-off NHL LIVE (Tatar, Nemec)

Carolina Hurricanes

Carolina čeká na Stanley Cup již devatenáct let. Naposledy jej získala v roce 2006, kdy vítězný gól sedmého finále s Edmontonem vstřelil František Kaberle.



Loni vypadla ve druhém kole s Rangers. Tím pádem mohl startovat Martin Nečas na zlatém MS v Praze. S českým útočníkem se pak Canes přece jen dohodli na nové smlouvě a v průběhu letošní sezony pak čerstvý světový šampion zapsal šňůru třinácti duelů s kanadským bodem. Na chvíli se dostal i do čela bodování celé NHL. Poté byl ale vyměněn do Colorada za Fina Rantanena. Carolina tuto výměnu patrně prohrála, protože Rantanen sám vyslovil přání nehrát za Carolinu a nakonec byl vytrejdovaný do Dallasu. Tam následně podepsal smlouvu na osm let.



Jinak domácí skončili v základní části na čtvrté pozici a jdou tedy na sedmé New Jersey. Získali o osm bodů více než jejich dnešní soupeř. Loni v prvním kole porazili Islanders v pěti duelech.