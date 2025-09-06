Dôležitý krok pre Montreal. Pred začiatkom sezóny vymenil brankára

SAN JOSE. Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens vymenil kontrakt brankára Careyho Pricea do San Jose Sharks.
Spoločne s ním poslal k „žralokom“ aj výber v 5. kole draftu 2026. Canadiens získali obrancu Gannona Laroquea.
Price zatiaľ oficiálne neukončil kariéru, no pre zdravotné problémy nenastúpil na zápas od apríla 2022.
Sezóna 2025/2026 bude posledná v rámci jeho osemročného kontraktu, ktorý každoročne ukrojí z platového stropu klubu 10,5 milióna dolárov.
Montreal nedávno vyplatil Priceovi podpisový bonus vo výške 5,5 milióna dolárov a vďaka tomu mu Sharks vyplatia v sezóne 2025/2026 iba dva milióny.
Po výmene kontraktu do San Jose si Montreal uvoľnil miesto pod platovým stropom.
Sharks sa vďaka prítomnosti Priceovej zmluvy vo výplatnej listine dostali vyššie nad tzv. platovú podlahu.
Price patril k najvýraznejším brankárom svojej éry. Individuálne najlepšiu sezónu zažil v ročníku 2014/2015, keď získal nielen Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára ligy, ale aj najprestížnejšiu Hart trophy pre najužitočnejšieho hráča NHL.
V roku 2021 pomohol tímu k postupu do finále play off.