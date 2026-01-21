ONLINE: Calgary Flames - Pittsburgh Penguins dnes, NHL LIVE (Martin Pospíšil)

Calgary Flames - Pittsburgh Penguins: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Pittsburgh Penguins: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|21. jan 2026 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Pittsburgh Penguins.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Pittsburgh Penguins dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa prvýkrát v sezóne predstaví slovenský útočník Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Pittsburgh Penguins dnes (hokej, NHL, Martin Pospíšil, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
22.01.2026 o 03:30
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Pittsburgh
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 21:40
