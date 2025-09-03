Pospíšil bude mať nového asistenta trénera. Nahradí ho navrátilec

Calgary Flames. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. sep 2025 o 16:47
V uplynulých troch sezónach bol asistent trénera v Seattli.

CALGARY. Hokejový tréner Brad Larsen skončil vo funkcii asistenta v Calgary Flames z osobných dôvodov.

Vedenie klubu angažovalo na túto pozíciu Davea Lowryho, ktorý bude stáť po boku hlavného trénera Ryana Husku.

Pre 60-ročného Lowryho ide o návrat do známeho prostredia, keďže ako asistent Calgary už pôsobil v troch sezónach v rokoch 2009 - 2012.

V uplynulých troch sezónach bol asistent trénera v Seattli, predtým mal rovnakú funkciu aj v Los Angeles a Winnipegu.

Calgary, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Martin Pospíšil, obsadilo v základnej časti sezóny 2024/2025 9. miesto s 96 bodmi.

