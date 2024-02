Neuveriteľný vplyv. S Martinom Pospíšilom je Calgary trikrát lepšie, prezrádza štatistika

So zaujímavou infografikou prišla počas priameho prenosu nočného zápasu kanadská televízia Sportsnet, z ktorej na prvý pohľad vidno, že jeho tím je s ním v zostave výrazne úspešnejší.

Calgary Flames malo s 24-ročným Slovákom v zostave štatistiku 23-13-4, čo predstavuje 23 výhier, 13 prehier v základnej hracej dobe a 4 prehry po uplynutí základnej hracej doby, za ktoré si tím odnáša do tabuľky jeden bod.

Keď dáme do pomeru jednotlivé percentuálne úspešnosti víťazstiev s ním a bez neho (59% vs. 19%) zistíme, že Calgary s ním v zostave vyhráva 3,1-krát častejšie. To je skutočne priepastný rozdiel.