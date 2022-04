Bývalý Slovanista hovorí rusky a vozí utečencov. Spomína bolesť a utrpenie

Zatiaľ čo v letnom období spolu cestovali na Seychely či do Dominikánskej republiky, nedávno Garnett, možno trochu prekvapujúco, uverejnil na Instagrame fotku z Hlavného námestia v Bratislave.

"Neviete si predstaviť, akou nezmyselnou bolesťou a utrpením si títo ľudia prešli, kým sa mikrobusom dostali do bezpečia," dodal ďalej Kanaďan, ktorý podľa vlastných slov pracoval bežne štrnásť hodín denne.

"Pohybovali sme sa medzi hranicou v Medyke (hraničný priechod Medyka - Šehyni na poľsko - ukrajinskej hranici, pozn. autora), železničnou stanicou v Przemysli a tromi rôznymi centrami humanitárnej pomoci.

Prosím, urobte všetko pre to, aby ste ukončili túto nezmyselnú vojnu a tiež prosím, urobte všetko, čo môžete, aby ste pomohli utečencom. Sú to úžasní, milí, milujúci a tvrdo pracujúci ľudia, ktorí stratili všetko, čo mali a snažia sa len o jedno - zostať nažive.

Približne deväťdesiat percent ľudí s ktorými sme prišli do kontaktu, boli rusky hovoriaci Ukrajinci pochádzajúci z východnej Ukrajiny," dodal Garnett, ktorý plynule hovorí po rusky a mohol si vypočuť desiatky príbehov utečencov.

Fakt, že Garnett vie výborne po rusky, vyzdvihla v príspevku na Instagrame aj jeho manželka Rebecca. Obaja pomáhali Ukrajincom v Poľsku najmä so zabezpečením dopravy, na čo si prenajali osemmiestne auto. V blízkej budúcnosti by radi pomohli tým, ktorí sa rozhodnú odísť do Kanady.

V Rusku patril k popredným brankárom

Kariéra Michaela Garnetta je úzko prepojená s Ruskom. Pre odchod do tejto krajiny sa rozhodol pred sezónou 2007/2008. Upísal sa Nižnekamsku. V malom priemyselnom mestečku na severe Tatarstanu však vydržal iba jednu sezónu.