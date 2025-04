Verili, že to dokážu, cítia sklamanie. Buffalo čaká na play-off už štrnásť rokov

BUFFALO. Medzi šestnástimi tímami, ktoré vstúpili do bojov o zisk Stanley Cupu v zámorskej NHL, chýbajú aj tento rok hokejisti Buffala Sabres. Do play off nepostúpili v štrnástej sezóne za sebou a predĺžili svoju rekordnú negatívnu sériu ligy. Generálny manažér klubu Kevyn Adams a tréner Lindy Ruff predstúpili po sezóne pred médiá a na takmer hodinovej tlačovej konferencii vysvetľovali príčiny neúspechu. Adams tentokrát nepoužíval argumenty, že v Buffale nie sú palmy a v štáte New York nie sú nízke dane, čím v decembri po 13-zápasovej sérii prehier narážal na výhody konkurentov v NHL.

„Nebolo to dostatočne dobré, to je prvá vec, ktorú by som povedal. Aby som bol úprimný, veril som, že máme tím na postup, ale zlyhali sme,” povedal Adams podľa sportsnet.ca. Sabres napokon skončili 14. vo Východnej konferencii a celkovo 26. „Za neúspech beriem zodpovednosť a chcem, aby sme sa pozerali dopredu. Musíme nájsť spôsob ako sa zlepšiť a ako zvládnuť úspešne celú sezónu,” dodal Adams. Hoci generálny manažér nemá od majiteľa Sabres Terryho Pegulu žiadne garancie, neočakáva zmeny vo vedení klubu a ostať by mal pri tíme aj tréner Ruff. Adams tak pravdepodobne začne piatu sezónu v úlohe GM. „Je mi jasné, že postup do play off už je urgentná záležitosť. Ale nestačia len slová, musíme vyhrávať hokejové zápasy,” dodal bývalý hráč NHL. Sabres postúpili do play off naposledy v roku 2011 a cez prvé kolo prešli naposledy v roku 2007, keď vyradili NY Islanders i NY Rangers a v konferenčnom finále vypadli s Ottawou. Počas neúspešnej série bez účasti v play off sa udialo v Buffale sedem trénerských zmien a týka sa to aj Ruffa, ktorého vedenie odvolalo v roku 2013, ale vrátil sa pred začiatkom tejto sezóny.

Sabres za uplynulých štrnásť rokov skončili po základnej časti štyrikrát poslední a ani raz neboli lepší ako na 19. pozícii. V Buffale začali sezónu s vierou, že návrat Ruffa im konečne zabezpečí play off, ale pred Vianocami prehrali Sabres trinásť zápasov za sebou a zo siedmeho miesta vo Východnej konferencii klesli na posledné. „Ja verím, že sa to v budúcej sezóne podarí. Hnevám sa na seba, že som do nedokázal už tento rok,” povedal 65-ročný Ruff, ktorý ako piaty tréner v histórii NHL zaznamenal 900 víťazstiev. Dokázal to v poslednom zápase sezóny s Philadelphiou (5:4). Z 900 víťazstiev ich zaznamenal 607 na lavičke Buffale a v štatistike úspechov s jedným tímom je na druhom mieste histórie. Buffalo má v tíme talentovaných hráčov, Rasmus Dahlin bol so 68 bodmi štvrtý najproduktívnejší obranca súťaže a Tage Thompson sa spoločne s Alexandrom Ovečkinom delil so 44 gólmi o post tretieho najlepšieho strelca NHL. Problém Buffala boli brankári a kolisavé výkony viacerých hráčov, keď až deväť z nich bolo vo veku 23 a menej rokov. Pred ďalšou sezónou by v zostave nemalo prísť k veľkým zmenám.