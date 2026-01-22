Veria, že sa stane kľúčovým hráčom. Buffalo odmenilo syna legendy novou zmluvou

Hokejový klub zámorskej NHL Buffalo Sabres podpísal s Joshom Doanom nový sedemročný kontrakt v hodnote 48,65 milióna dolárov, čo znamená 6,95 milióna na sezónu. Platiť začne od budúceho ročníka.
Dvadsaťtriročný americký útočník odohral v prebiehajúcej sezóne 49 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov a pridal 20 asistencií.
„Josh je hráč, ktorý má vplyv na tím na ľade aj mimo neho. Tvrdo pracuje, je súťaživý, technicky zdatný a jeho hra sa bude naďalej rozvíjať.
Veríme, že bude kľúčovou súčasťou tohto tímu aj do budúcnosti a teší ma, že ho máme dlhodobo podpísaného ako hráča Buffalo Sabres,“ uviedol v stanovisku pre klubový web generálny manažér Jarmo Kekäläinen.
V 111 zápasoch počas troch sezón v NHL zaznamenal Doan 27 gólov a 36 asistencií. Na medzinárodnej scéne získal zlatú medailu s reprezentáciou USA na majstrovstvách sveta 2025.
Josh je synom Shanea Doana, legendy Phoenixu Coyotes a súčasného funkcionára Toronta Maple Leafs.
