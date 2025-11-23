VIDEO: Nečakaný výsledok v NHL. Súboj posledného s prvým ovládol outsider

Ukko-Pekka Luukkonen a Beck Malenstyn. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. nov 2025 o 23:27
Brankár domácich predviedol 29 zákrokov.

NHL - základná časť

Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Tuch (McLeod, Doan), 24. Quinn (McLeod, Zucker), 39. Malenstyn (Kozak, Krebs), 60. Thompson – 15. Gostisbehere

Brankári: Luukkonen - Andersen, strely na bránku: 21:30

Hokejisti Buffala Sabres si v zámorskej NHL pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľu si doma poradili s Carolinou 4:1.

O cenný triumf nad lídrom Východnej konferencie sa gólovo postarali Alex Tuch, Jack Quinn, Beck Malenstyn a Tage Thompson.

VIDEO: Zostrih zápasu Buffalo - Carolina

Dve asistencie zaznamenal Ryan McLeod. Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.

NHL

ne 23:27
