VIDEO: Nečakaný výsledok v NHL. Súboj posledného s prvým ovládol outsider

NHL - základná časť
Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 6. Tuch (McLeod, Doan), 24. Quinn (McLeod, Zucker), 39. Malenstyn (Kozak, Krebs), 60. Thompson – 15. Gostisbehere
Brankári: Luukkonen - Andersen, strely na bránku: 21:30
Hokejisti Buffala Sabres si v zámorskej NHL pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľu si doma poradili s Carolinou 4:1.
O cenný triumf nad lídrom Východnej konferencie sa gólovo postarali Alex Tuch, Jack Quinn, Beck Malenstyn a Tage Thompson.
VIDEO: Zostrih zápasu Buffalo - Carolina
Dve asistencie zaznamenal Ryan McLeod. Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen podržal domáci tím 29 úspešnými zákrokmi.
