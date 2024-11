Buffalo Sabres Sabres měli špatný start do sezóny, kdy z prvních 6 utkání prohráli hned 5. Mezi tyto zápasy se počítají i zápasy v O2 Aréně v Praze, kde dvakrát podlehli Devils. Prozatímní 11. místo ve východní divizi a pouhé tři body náskoku na poslední Montreal. Opět je hodně vidět Tage Thompson, který má na svém kontě 16 bodů (9+7). Doplňuje ho německý útočník JJ Peterka, který bude chtít navázat na dobrou minulou sezónu. Svoji první branku v NHL si letos v dresu Buffala připsal i Jiří Kulich.

Calgary Flames Na záda si Flames letos vzal Rasmus Andersson. Švédský obránce ve službách Calgary je letos hlavním strůjcem úspěchu. Má za 14 utkání 11 bodů a Calgary tak i díky němu prozatím na 7. místě západní konference. V bráně se zatím pravidělně střídají Dustin Wolf a Dan Vladař, kdy mají oba stejnou úspěšnost zákroků, konkrétně 90,8 %. Svoji ztracenou formu se snaží najít i Jonathan Huberdeau, který má zatím 8 bodů a momentálně patří do třetí pětky Flames. Do 5 zápasů letos nastoupil i Adam Klapka, bohužel zatím bez bodu.

