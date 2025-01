Nitra čakala od bývalého hráča z NHL viac. Po pár mesiacoch s ním rozviazala zmluvu

Pred príchodom do Nitry zaznamenal 401 štartov v NHL, kde pôsobil v kluboch ako Dallas Stars, Boston Bruins či Calgary Flames.

Tridsaťjedenročný krídelník prišiel do kádra koncom septembra. V tejto sezóne odohral 28 zápasov, v ktorých si pripísal 24 bodov za 12 gólov a 12 asistencií.

Preto sme mu v spolupráci s jeho agentami našli pôsobisko v inej lige v Európe. Nie je jednoduché sa presadzovať v našej lige.

Tobôž keď sa hráči, ktorí pôsobili v najlepších ligách na svete musia vyrovnať s trendom rozhodovania našich arbitrov," uviedol prezident nitrianskeho klubu Miroslav Kováčik.

Ritchieho koniec súvisí aj s decembrovým odchodom jeho krajana Anthonyho Camaru.

"V porovnaní s vyspelými ligami sa u nás absolútne nechránia kreatívni hráči, ktorí chcú niečo vymyslieť s pukom.

Sekanie, držanie, hákovanie a krosčeky, aké sa u nás nevylučujú, už dávno nie sú mysliteľné vo vyspelých ligách a na medzinárodnej scéne.

Pri porovnaní hokeja tam a v našej lige, to u nás vyzerá ako iný šport. O to ťažšie sa potom títo hráči presadzujú v našej lige.

Camara aj Ritchie boli z toho doslova frustrovaní. Bohužiaľ, to vidíme nielen my, ale rovnako sa vyjadrujú aj hráči so skúsenosťami z vyspelých líg," dodal Kováčik.