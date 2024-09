Nitra získala obrovskú posilu, do tímu prichádza útočník so 400 zápasmi v NHL

"Je to pre nás veľká vec, že hráč s takouto porciou zápasov NHL prichádza do Nitry. Sme tomu radi, jeho príchod sme chystali dlhšiu dobu a teraz sme to dotiahli.

Nejde z našej strany o žiadnu reakciu na zranenie Sebastiána Čederleho, pripravovali sme tento príchod už skôr.