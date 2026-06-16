Poprad získal zaujímavého útočníka. Do Tipsport ligy prichádza mladý Čech

Hokejový klub HK Poprad sa posilnil o českého útočníka Adama Dvořáka, ktorý s „Kamzíkmi“ podpísal zmluvu na jednu sezónu.
„Sme radi, že sa nám podarilo podpísať mladého perspektívneho hráča, ktorý je veľmi dobrý korčuliar a prezentuje sa aj ako dobrý strelec. Tešíme sa na jeho výkony v budúcej sezóne,“ uviedol pre klubový web športový manažér Richard Stehlík.
„Poprad som si vybral, lebo je to skvelý klub s najlepšími fanúšikmi a výborným tímom. Myslím si, že nás čaká výborná sezóna. Fanúšikovia odo mňa môžu očakávať góly, rýchlosť a kvalitu na puku. Chcem im odkázať, že sa na nich všetci veľmi tešíme, budeme hrať pre nich a budeme predvádzať výborný hokej,“ uviedol dvadsaťdvaročný center.
Adam Dvořák je odchovanec Plzne, kde prešiel mládežníckymi kategóriami a už v sezóne 2021/22 debutoval v českej extralige. V najvyššej súťaži odohral celkovo 50 zápasov, v ktorých zaznamenal štyri góly a tri asistencie.
Cenné skúsenosti zbieral aj v medzinárodnom hokeji, keď pôsobil vo fínskej druhej lige Mestis. Vo fínskom tíme Ketterä Imatra prežil vydarenú sezónu 2025/26, v ktorej v 43 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov (15+15) a v štatistike +/- dosiahol +14.