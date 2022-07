Bratislava Capitals definitívne končia. Nenastúpia do novej sezóny

Bratislava Capitals vstúpili do nadnárodnej ligy, v ktorej pôsobia alebo pôsobili aj kluby z Talianska, Maďarska, Slovinska a Česka, v roku 2020 a hneď v prvej sezóne sa prebojovali do play off.

Po MS do 20 rokov, ktoré sa v kanadskom Edmontone budú konať v netradičnom termíne (9. až 20. augusta), si musí hľadať nový klub.

"Ako to bude so zmluvami, to ešte v tejto chvíli neviem povedať. Momentálne ideme do Edmontonu na MS, to môže tiež pomôcť. Koniec prišiel v nešťastnom dátume, no dúfam že sa niečo rozumné nájde," dodal 20-ročný krídelník.

V polovici júna ohlásil klub tlačovú konferenciu, kde plánoval predstaviť novinky pred štartom sezóny, no pre náhlu zdravotnú indispozíciu jedného z členov realizačného tímu ju musel preložiť. Ďalší termín však už neprišiel.

"To, že Capitals má problém, som vedel už dlhšie, keďže som sa o to zaujímal. Mal prísť nový tréner, ktorý bol s nami v kontakte a bol k nám úprimný, takisto aj pán Draisaitl (nový športový riaditeľ - pozn. red.) mi viackrát telefonoval.

No dúfal som, že sa to vyrieši. Definitívny koniec prišiel len teraz, čiže nič zlé si nedovolím povedať, aby ma to neskôr možno nemrzelo," dodal Faith.