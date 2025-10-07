Veterán nepredsvečil. Brankár Reimer neuspel na skúške v Toronte

James Reimer.
James Reimer. (Autor: SITA/AP)
TASR|7. okt 2025 o 07:35
ShareTweet0

Odchytal iba jeden prípravný duel.

TORONTO. Hokejový brankár James Reimer neuspel v snahe dostať sa do prvého tímu Toronta Maple Leafs pred štartom nového ročníka NHL.

Kanadský klub ho uvoľnil spod skúšobného kontraktu a 37-ročný veterán teraz skúma možnosti na prípadné pokračovanie kariéry v inom tíme.

Reimer odchytal iba jeden prípravný duel, v súboji s Detroitom inkasoval štyri góly z 28 striel. V Toronte pôsobil od svojho vstupu do NHL, keď si ho Maple Leafs vybrali v 4. kole draftu v roku 2006.

Za klub odchytal 207 zápasov základnej časti, v ktorých mal 91,4-percentnú úspešnosť zákrokov. V play off odohral sedem duelov.

V roku 2016 ho vymenili do San Jose a neskôr pôsobil aj v tímoch Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Detroit Red Wings, Buffalo Sabres a Anaheim Ducks.

Celkovo odohral v NHL 525 zápasov v základnej časti s priemerom 2,89 inkasovaného gólu, 91,0-percentnou úspešnosťou zákrokov a zaznamenal aj 31 shutoutov.

V play off odchytal iba jedenásť stretnutí s priemerom 2,70 gólu na zápas a 92,5-percentnou úspešnosťou.

NHL

James Reimer.
James Reimer.
Veterán nepredsvečil. Brankár Reimer neuspel na skúške v Toronte
dnes 07:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Veterán nepredsvečil. Brankár Reimer neuspel na skúške v Toronte