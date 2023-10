Dostal 4 góly za päť minút, ale nevdzal sa: Ďakujem, že ste to so mnou vydržali

Pred ním to dokázali aj Iľja Samsonov (október 2019), Vítek Vaněček (január 2021) a Zach Fucale (november 2021).

Dvadsaťsedemročný Američan sa 18 úspešnými zákrokmi podieľal na triumfe Washingtonu na ľade New Jersey 6:4 a stal sa štvrtým brankárom Capitals za uplynulých desať rokov s triumfom vo svojom prvom zápase v profilige.

NEW YORK. Brankár Hunter Shepard má za sebou víťaznú premiéru v NHL .

"Je to naozaj niečo výnimočné," tešil sa po zápase Shepard, ktorý vyhral univerzitný šampionát NCAA s Minnesotou-Duluth v rokoch 2018 a 2019.

Na jar tohto roka ho vyhlásili za MVP play off v nižšej AHL, keď priviedol Hershey Bears k zisku titulu.

"Bola to dlhá cesta, ale teraz som si to naozaj užíval. Zažil som dnes veľmi emotívny večer," neskrýval pocity brankár, ktorého prišlo do hľadiska podporiť okrem oboch rodičov aj viacero ďalších rodinných príslušníkov a priateľov.