Konrád predĺžil zmluvu v Olomouci. Asi to tu dokončím, vraví

"Som dohodnutý v Olomouci na ďalšie tri roky. Vyzerá to, že už to tu dokončím," narážal Konrád na možný koniec kariéry po sezóne 2024/2025. Ponuku z klubu, v ktorom pôsobí od roku 2015, uprednostnil pred inými.

Uviedol to na tlačovej konferencii po návrate do Olomouca po zisku bronzovej medaily na ZOH v Pekingu. Klub následne túto skutočnosť potvrdil na oficiálnej webstránke.

"Bol som zranený a tak som iné ponuky neriešil. Rodina si v Olomouci zvykla a máme to blízko na Slovensko, takže nebol dôvod čokoľvek meniť," povedal pre klubový web. Sezóna 2021/2022 je pre neho siedma v drese Olomouca a nepochybne najrušnejšia.

Pre Konráda sa začala úspešnou olympijskou kvalifikáciou, v ktorej pomohol Slovensku k postupu do Pekingu. Krátko pred začiatkom sezóny sa však zranil, keď ho nešťastne zasiahla korčuľa Petra Koukala.

Konrád následne absolvoval operáciu a niekoľkomesačnú rekonvalescenciu. Do ligového kolotoča sa vrátil 23. decembra. Dostal sa aj do záverečnej nominácie SR do Pekingu a na ZOH nastúpil v prvom zápase s Fínskom.

Inkasoval v ňom šesť gólov a v ďalšom priebehu turnaja sa do pozície brankárskej jednotky dostal Patrik Rybár.

Konrád, ktorý bol vo veku 34 rokov najstarší hráč slovenského tímu, si zo svojej druhej olympiády odniesol najväčší úspech kariéry.

"Olympijská medaila z každého športu je veľmi vzácna. My si to veľmi ceníme. V Pekingu sme získali dve - Petra Vlhová zlato a my bronz. Myslím si, že sme prekvapili viac než ona, bolo to viac nečakané," citoval Konráda hokej.cz.