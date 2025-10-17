Kapitán Ottawy podstúpil operáciu, mimo diania bude dlhé týždne

TASR|17. okt 2025 o 08:49
Americký hokejista sa zranil v zápase s Nashvillom.

OTTAWA. Americký hokejista Brady Tkachuk bude mimo diania šesť až osem týždňov.

Kapitán Ottawy Senators sa zotavuje z operácie palca na pravej ruke, ktorý si zranil v pondelkovom zápase NHL s Nashvillom (1:4).

Majiteľ klubu Michael Andlauer tento týždeň informoval, že 26-ročný krídelník si vyžiadal druhý lekársky názor, aby zistil, či je operácia nutná.

K zraneniu prišiel v prvej tretine pri krosčeku obrancu Predators Romana Josiho. Dokázal ešte pokračovať v hre, v polovici tretej časti však už odstúpil zo zápasu.

Tkachuk zaznamenal v úvodných troch dueloch sezóny tri asistencie. V minulom ročníku nazbieral 55 bodov (29+26) v 72 stretnutiach základnej časti a pomohol Ottawe k prvému postupu do play off od sezóny 2016/17. V šiestich dueloch vyraďovačky získal sedem bodov (4+3).

Do diania by sa mal vrátiť na prelome novembra a decembra, niekoľko týždňov pred ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

S bratom Matthewom, ktorý je momentálne tiež zranený, už boli nominovaní do reprezentácie USA. Informácie priniesla agentúra AP.

