Ottawa sa dočká návratu kapitána proti Dvorskému. Pre zranenie dlhšie nehral

Americký hokejista Brady Tkachuk by sa mal v piatkovom zápase na ľade St. Louis vrátiť do zostavy Ottawy. Za Blues bude už tradične hrať slovenský útočník Dalibor Dvorský.
Kapitán Senators bol mimo diania šesť týždňov pre zranenie pleca, ktoré si vyžiadalo operáciu.
Tkachuk sa zranil 13. októbra proti Nashville Predators v treťom zápase sezóny a o štyri dni neskôr podstúpil operáciu.
Ťažké chvíle
„Bolo to dlhých šesť týždňov. Boli tam ťažké chvíle, aj dobré, aj zlé, a som nesmierne vďačný, že mám opäť možnosť hrať,“ citovali krídelníka zámorské médiá.
Keď Tkachuk začal rehabilitáciu, neuvedomil so, že jeho rodné mesto St. Louis vychádza ako cieľový termín návratu.
Podľa vlastných slov si poplietol dátumy a myslel si, že sa vráti na začiatku aktuálneho tripu. „To, že sa to nakoniec vyvinulo tak, že St. Louis bude prvý zápas, v ktorom sa môžem vrátiť pred rodinou, priateľmi a všetkými, ktorí ma podporujú, urobilo tú rekonvalescenciu o niečo lepšou a dalo mi to jasný cieľ,“ dodal 26-ročný hráč.
