ONLINE: Boston Bruins - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Šimon Nemec)

New Jersey Devils

New Jersey se nachází po čtyřiceti odehraných duelech na nepostupové deváté příčce, avšak s minimální ztrátou na týmy před sebou. Devils navíc odehráli o několik zápasů méně, než jejich nejbližší konkurenti.

V poslední době střídají svěřenci kouče Lindyho Ruffa lepší výsledky s těmi horšími. V posledním utkání ale dokázali odčinit předchozí dvě prohry, a to když přehráli Floridu.

New Jersey, bez českých útočníků Tomáše Noska a Ondřeje Paláta, do zápasu vstoupilo opravdu dobře. Už ve čtvrté minutě totiž otevřel skóre utkání švédský útočník Alexander Holtz. Na jeho trefu navíc navázal ještě v první třetině Jesper Bratt, a náskok Ďáblů tak byl dvoubrankový. A kouči Ruffovi byl ještě radostněji na začátku třetí periody, když zvýšil na 3:0 finský útočník Erik Haula. Brankář Devils Nico Daws, který dostal přednost před Vítkem Vaněčkem, kapituloval poprvé ve konci druhé části hry, kdy jej překonal v přesilovce Reinhart. V třetí periodě New Jersey nedovolilo Floridě jakékoli snížení a naopak ještě přidali Devils jeden gól do prázdné branky. Autorem gólu byl obránce John Marino, který tak stanovil konečný výsledek 4:1, hovořící příznivěji pro hosty.