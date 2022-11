Boston podpísal hráča, ktorý rasisticky šikanoval spolužiaka s poruchami učenia

Černoch a študent s poruchami učenia. Millera obvinil súd pre mladistvých. On aj ďalší študent sa priznali k šikane.

Miller tohto žiaka napríklad oklamal, aby zjedol sladkosť predtým namočenú v záchode.

Meyer-Crothers povedal, že Miller ho šikanoval počas rokov, keď vyrastal, nazýval ho "brownie" alebo ho pomenovával rasistickým slovom na N, popri tom ho mal aj udierať.

Po dvoch rokoch podpísal obrancu klub Boston Bruins. Hrávať bude v AHL za tím Providence Bruins.

V minulej sezóne pôsobil v klube Tri-City Storms v juniorskej USHL. V 60 zápasoch nazbieral 83 bodov.

Klub ho udrží pri štandardoch

"Nechcem znižovať veľkosť toho, aký to bol osobný a aj profesionálny zápas, v tom, ako cez to ideme a pokúšame sa oddeliť hokejistu a človeka," komentoval podpis manažér Bruins Don Sweeney.

Povedal, že s Millerom strávil čas, hlavne počas posledných desiatich dní a diskutoval o tom aj s jeho rodinou.

"Mitchell zaplatil trest a bude sa to s ním niesť počas celého jeho života. Aj my ho budeme viesť ku štandardu, aby pochopil, že každý z nás sa potrebuje pozrieť do zrkadla a musí rešpektovať druhých."