Z extraligy do NHL. Kanaďan vyhral titul vo Zvolene, teraz korčuľuje medzi hviezdami

Štvrtkový zápas NHL medzi Coloradom a Calgary pútal okrem samotného výsledku 3:1 aj obsadením rozhodcovského zboru.
Znalým fanúšikom slovenskej najvyššej súťaže totiž meno jedného z arbitrov nie je vôbec neznáme. Na ľad v Denveri vykorčuľoval ako hlavný tréner s píšťalkou istý Ben Betker.
Príbeh urasteného kanadského obrancu začal písať svoju profesionálnu kapitolu v roku 2013. V drafte NHL si ho v 6. kole zo 158. miesta vybral Edmonton.
Do prvého tímu Oilers sa ale nikdy neprebojoval. Najskôr hrával v juniorskej WHL, neskôr štyri sezóny striedal kluby v AHL a ECHL.
V sezóne 2018/19 sa preto rozhodol pre odchod do Európy a jeho kroky viedli na Slovensko.
Prvý kontrakt mimo zámorských súťaží podpísal s vtedajšou extraligovou Detvou. Nasledujúce dve sezóny strávil vo Zvolene, kde v ročníku 2020/21 oslavoval zisk majstrovského titulu.
Po krátkych zastávkach v nadnárodnej ICEHL a maďarskom Fehérvári sa opäť vrátil pod Tatry, tentoraz do Popradu. V drese "kamzíkov" odohral aj sezónu 2023/24, po ktorej sa rozhodol definitívne uzavrieť svoju hráčsku kariéru.
Betker na hokej nezanevrel, no hokejku vymenil za rozhodcovskú uniformu. Jeho cesta nahor bola rýchla.
Zapojil sa do špeciálneho zámorského programu pre rozhodcov a už v sezóne 2024/25 pískal v kanadskej juniorke.
Netrvalo dlho a v ďalšom ročníku si vybojoval rozhodcovský kontrakt s NHL, pričom zbieral skúsenosti na farmách v AHL.
Veľký kariérny míľnik prišiel práve 9. apríla. Betker debutoval v najlepšej lige sveta ako hlavný rozhodca. Sen o NHL si tak nakoniec splnil, ale nie tak, ako si možno kedysi predstavoval.
V stretnutí medzi Coloradom a Calgary nemal veľa práce. Udelil päť menších trestov a sledoval dominanciu domáceho celku, ktorý má už istú miestenku do play-off NHL.
Na pruhovanom drese mal číslo 42, nie sedmičku, ktorú nosil dlhé roky ako hráč.
