ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo - dohrávka)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 27. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.12.2025 o 16:30
28. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 28. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HKM Zvolen.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 6. mieste, má však odohraté o dva zápasy menej so 41 bodovým ziskom. Dnešná prípadná výhra by tak posunula baranov o pozíciu vyššie. Včerajšie stretnutie so Žilinou odštartovali vedením 4:0, napokon podľahli domácim 4:5 po nájazdoch.
Zvolen naopak okupuje 9. miesto so ziskom 34 bodov, pričom aktuálne ťahá sériu štyroch prehier v rade, keď postupne nestačil na Žilinu, Trenčín a dvakrát na Slovan Bratislava.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.