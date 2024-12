Nové Zámky idú výkonnostne nahor, potrápili favorita: Musíme zbierať body

V nedeľňajšom 27. kole Tipos extraligy prehrali na ľade Banskej Bystrice v predĺžení a hoci bodovali v treťom zápase z uplynulých štyroch, no vždy to stačilo iba na jednobodovú remízu po riadnom hracom čase.

Šoltés sa postaral o dva góly Banskej Bystrice v zápase. Okrem rozhodujúceho štvrtého pridal aj tretí, ktorým otočil stav z 0:2 na 3:2.

K vyrovnanému stretnutiu medzi štvrtým a posledným celkom tabuľky poznamenal: "Bol to náročný zápas, Zámky hrajú o udržanie v lige. Pre nich je každý zápas ako play off, do každého stretnutia idú naplno. Hrali veľmi dobrý hokej, mali sme veľké problémy, ale našťastie sme to zvládli.

Dôležité bolo, že sme to z 0:2 vyrovnali, potom je to už o góle, jedna strela. Ako mohli odskočiť oni, tak sme mohli aj my. Nakoniec išiel duel do predĺženia, kde sa šťastie trochu priklonilo na našu stranu. Sme radi, že sme to uhrali aspoň za dva body."

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Nové Zámky