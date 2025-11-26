ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (22. kolo - dohrávka)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Nitra dnes hrajú dohrávku zápasu 22. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, dohrávka, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.11.2025 o 18:00
22. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Odložený
Nitra
Prenos
Dnešný zápas medzi HC MONACObet Banská Bystrica a HK Nitra je odložený pre chorobu v domácom tíme.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.