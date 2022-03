Banská Bystrica má play off vo svojich rukách, Liptáci nechcú iba trénovať

Dokázali sme Banskú Bystricu postrašiť dobrými momentmi. V závere sme mali šancu počas presilovky vyrovnať, skúsili sme aj hru bez brankára, boli sme v šestici proti štyrom, no žiaľ inkasovali sme do prázdnej bránky.“

„Chýbala nám od začiatku konštantnosť výkonu. Striedali sme svetlé momenty so slabšími a tak aj duel prebiehal. Úvod sme nezachytili, ale postupom času sme sa dostali po mentálnej i hernej stránke do zápasu.

Hokejisti Liptovského Mikuláša odohrajú v nedeľu posledný zápas extraligovej sezóny a následne budú čakať desiatky dní na súpera, ktorým sa stane v baráži o účasť v najvyššej slovenskej súťaži víťaz SHL.

„Do baráže o účasť v extralige nám zostáva päť až šesť týždňov. Nebudeme môcť asi hrať nejaké zápasy. Chceme si spraviť náladu pred barážou, preto sme išli do Banskej Bystrice s cieľom vyhrať. Pauza bude dlhá, baráž ťažká a my sa musíme po hernej stránke čo najlepšie na ňu pripraviť.

Možno sa dohodneme na nejakom zápase s tímami z Poľska či Česka, je to na manažérovi nášho klubu, no každý z nás by to len uvítal. Budeme sa snažiť aspoň v rámci tréningu hrať čo najviac,“ prezradil brankár Liptákov Patrik Kozel.