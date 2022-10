Ramsay sa dočkal pocty. Vyjde o ňom autobiografia

Na vyše 200 stranách poodhaľuje verejnosti tajomstvo úspechu so slovenským hokejom, ponúka nevypovedané príbehy, vtipné historky aj know-how, ako dokráčať na vrchol v športovom a osobnom živote.

Obaja autori publikácie pracujú v Slovenskom zväze ľadového hokeja ako mediálni manažéri. Craiga Ramsayho sprevádzajú na sezónnych akciách slovenskej hokejovej reprezentácie vrátane popredných podujatí, akými sú majstrovstvá sveta či zimné olympijské hry. K zhmotneniu myšlienok 71-ročného charizmatického trénera ich inšpiroval on sám.

"S Craigom absolvujeme v rámci reprezentačných kempov všetky mediálne povinnosti. Často sme s ním vo voľnom čase viedli neformálne rozhovory. Všetky príbehy, historky či myšlienky boli také zaujímavé, až sme si povedali, že by bola škoda, ak by sme ich nezvečnili do knižnej podoby.

Craig je renomovaný hokejový tréner, veľký odborník a skvelý človek. Za progres, ktorý urobil so slovenskou hokejovou reprezentáciou, si poctu určite zaslúži,“ uviedol v tlačovej správe jeden z autorov Peter Jánošík.

Autobiografia pozostáva z desiatich kapitol a bonusovej autorskej vsuvky, ktorá opisuje návštevu Craiga u neho doma v Tampe na Floride.