Najlepší strelec NHL štartoval kariéru za Charkov. Matthews prekonáva legendy

Keď mu v roku 2010 zazvonil telefón, volali mu z Charkova. Vedenie tamojšieho klubu „Družba-78“ zisťovalo, či Doroženko nevie o niekom narodenom v roku 1997, kto by im mohol pomôcť na prestížnom quebeckom žiackom medzinárodnom turnaji „Pee-Wee“.

TORONTO. Keď mal Auston Matthews dvanásť rokov, sotva by mu niekto predpovedal hviezdnu kariéru v NHL. Bol bežné dieťa, ktoré malo rado šport.

Nehral nikde

Doroženko mal jeden tip. Charkovu ponúkol chlapca z Arizony menom Auston Matthews. Chlapec, ktorý vstupoval do puberty, cestoval naproti osudu naprieč krajinou až do New Jersey.

Zástupcovia Charkova súhlasili, že mu dajú šancu. Za dvadsať minút strelil tri góly.