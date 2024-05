Mladý Lotyš vytvoril nový klubový rekord. Bola to pre mňa veľká príležitosť, uviedol

Canucks uspeli v sérii 4:2 a prebojovali sa do druhého kola, zmerajú si sily s Edmontonom.

NEW YORK. Brankár Arturs Šilovs si vo svojom dvanástom zápase v NHL pripísal prvé čisté konto.

Prekonal tak zápis Thatchera Demka (24 rokov, 270 dní), ktorý je jediným ďalším, ktorému sa to podarilo za Vancouver pred dosiahnutím veku 25 rokov.

Minulý rok zažiaril na domácich 86. MS, keď mal výrazný podiel na historickom úspechu spoluusporiadateľskej krajiny, ktorá získala bronzové medaily.

Pre Lotyšsko to bol prvý cenný kov na svetovom šampionáte. Šilovs sa stal vtedy najužitočnejším hráčom na turnaji.

"Je to nová výzva. Keďže som už nastupoval na veľkých akciách, tak som vedel, čo to znamená. Bola to pre mňa veľká príležitosť a nechcel som ju len tak nechať ujsť

Tlak mi pripadal podobný ako na domácich majstrovstvách. Nechceli sme ísť do siedmeho duelu," uviedol Šilovs, ktorému patrí v klube až pozícia tretieho brankára, no jednotka Demko utrpel zranenie počas prvého duelu série.

Casey DeSmith sa predstavil v druhom a treťom zápase, no potom sa zranil v dolnej časti tela.