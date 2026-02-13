Chceli ho už pred sezónou, no tím posilní pred play-off. Nitra získala slovenského útočníka

Slovenský hokejista Artur Turanský sa stal novou posilou HK Nitra. Klub sa dohodol na výmene so Spišskou Novou Vsou, do ktorej smeruje Róbert Bačo.
Ten si v doterajšom priebehu sezóny obliekal dres HC Prešov. Nitra to oznámila na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťštyriročný útočník má skúsenosti zo zámoria z NCAA či NAHL, kde nazbieral v sezóne 2021/2022 celkom 73 bodov a stal sa najproduktívnejším hráčom súťaže.
„O Artura Turanského sme mali záujem pred sezónou, keď prichádzal z univerzity v Amerike. Veríme, že mu prostredie u nás sadne a vypracuje sa na stabilnú oporu nášho tímu,“ vyjadrilo sa vedenie Nitry.
Z klubu lídra Tipsport ligy odišiel aj Miloš Bubela, ktorý smeruje do Trenčína.
Do kádra hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica pribudol kanadský stredný útočník Nathan Dunkley. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťpäťročný útočník začal sezónu 2025/2026 v nižšej zámorskej súťaži ECHL. V drese Jacksonville Icemen nastúpil do 37 zápasov, v ktorých nazbieral 22 bodov za 8 gólov a 14 asistencií.
Európske klziská si v minulosti vyskúšal v nižšej švédskej súťaži a za sebou má aj hokejovú skúsenosť z Austrálie. Väčšiu časť doterajšej kariéry však strávil v zámorských ligách.