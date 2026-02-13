Chceli ho už pred sezónou, no tím posilní pred play-off. Nitra získala slovenského útočníka

Artur Turanský (Spišská Nová Ves).
Artur Turanský (Spišská Nová Ves). (Autor: TASR)
TASR|13. feb 2026 o 13:01
Do tímu prichádza zo Spišskej Novej Vsi.

Slovenský hokejista Artur Turanský sa stal novou posilou HK Nitra. Klub sa dohodol na výmene so Spišskou Novou Vsou, do ktorej smeruje Róbert Bačo.

Ten si v doterajšom priebehu sezóny obliekal dres HC Prešov. Nitra to oznámila na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťštyriročný útočník má skúsenosti zo zámoria z NCAA či NAHL, kde nazbieral v sezóne 2021/2022 celkom 73 bodov a stal sa najproduktívnejším hráčom súťaže.

„O Artura Turanského sme mali záujem pred sezónou, keď prichádzal z univerzity v Amerike. Veríme, že mu prostredie u nás sadne a vypracuje sa na stabilnú oporu nášho tímu,“ vyjadrilo sa vedenie Nitry.

Z klubu lídra Tipsport ligy odišiel aj Miloš Bubela, ktorý smeruje do Trenčína.

 Do kádra hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica pribudol kanadský stredný útočník Nathan Dunkley. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťpäťročný útočník začal sezónu 2025/2026 v nižšej zámorskej súťaži ECHL. V drese Jacksonville Icemen nastúpil do 37 zápasov, v ktorých nazbieral 22 bodov za 8 gólov a 14 asistencií.

Európske klziská si v minulosti vyskúšal v nižšej švédskej súťaži a za sebou má aj hokejovú skúsenosť z Austrálie. Väčšiu časť doterajšej kariéry však strávil v zámorských ligách.

dnes 13:01
